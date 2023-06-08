Певица Юлия Михальчик рассказала о своём романе с продюсером третьего сезона шоу "Фабрика звёзд" Александром Шульгиным.
По словам Михальчик, Шульгин всегда требовал от неё полной отдачи. Однако ей было очень сложно работать под прицелом телекамер.
"Мне было сложно с этим смириться. Не хотелось ничего", — отметила она в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".
В ходе проекта Юлия не замечала какого-то особенного отношения Шульгина к своей персоне, но понимала, что ей было комфортно работать с продюсером и проводить с ним чуть больше времени, чем другие участники.
"Все видели, что он давит на тебя всю дорогу. Для зрителей ты получилась жертвой абьюза. Плакала в студии, не могла расставить личные границы. Света Светикова, например, если не хотела, то и не делала. Поэтому и не оказалась в тройке финалистов", — отметила Яна Чурикова.
Михальчик добавила, что осознала всю сложность работы с продюсером буквально через неделю после окончания проекта. После совместного отдыха пара рассталась, и Юлия продолжила творческую карьеру самостоятельно.
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