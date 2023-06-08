Яна Чурикова убеждена, что Света Светикова не попала в финал "Фабрики звёзд-3" из-за отказа Шульгину

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Михальчик рассказала о своём романе с продюсером третьего сезона шоу "Фабрика звёзд" Александром Шульгиным.

Фото: smotrim.ru

По словам Михальчик, Шульгин всегда требовал от неё полной отдачи. Однако ей было очень сложно работать под прицелом телекамер.

"Мне было сложно с этим смириться. Не хотелось ничего", — отметила она в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".

В ходе проекта Юлия не замечала какого-то особенного отношения Шульгина к своей персоне, но понимала, что ей было комфортно работать с продюсером и проводить с ним чуть больше времени, чем другие участники.

"Все видели, что он давит на тебя всю дорогу. Для зрителей ты получилась жертвой абьюза. Плакала в студии, не могла расставить личные границы. Света Светикова, например, если не хотела, то и не делала. Поэтому и не оказалась в тройке финалистов", — отметила Яна Чурикова.

Михальчик добавила, что осознала всю сложность работы с продюсером буквально через неделю после окончания проекта. После совместного отдыха пара рассталась, и Юлия продолжила творческую карьеру самостоятельно.

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