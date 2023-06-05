Журналистка Ксения Собчак рассказала, как Владимир Соловьёв уговаривал её прийти на своё шоу "Соловьёв LIVE".
По словам Собчак, Соловьёв несколько раз звонил ей и просил помочь в раскруте своего канала. В обмен на это телеведущий пообещал дать ответное интервью для YouTube-канала Ксении.
"Это был первый эфир "Соловьёв LIVE". Обещал прийти после него ко мне, но так этого и не сделал", — заявила она в беседе с блогером Стасом Васильевым в рамках своего шоу "Осторожно, Собчак!".
Эфир с Собчак вышел на канале "Соловьёв LIVE" в апреле 2020 года. Сразу после него журналистка заявила, что беседа строилась не так, как обещал Соловьёв до включения камер.
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