Ксения Собчак рассказала, как Владимир Соловьёв упрашивал её прийти на своё шоу

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак рассказала, как Владимир Соловьёв уговаривал её прийти на своё шоу "Соловьёв LIVE".

Фото: ria.ru

По словам Собчак, Соловьёв несколько раз звонил ей и просил помочь в раскруте своего канала. В обмен на это телеведущий пообещал дать ответное интервью для YouTube-канала Ксении.

"Это был первый эфир "Соловьёв LIVE". Обещал прийти после него ко мне, но так этого и не сделал", — заявила она в беседе с блогером Стасом Васильевым в рамках своего шоу "Осторожно, Собчак!".

Эфир с Собчак вышел на канале "Соловьёв LIVE" в апреле 2020 года. Сразу после него журналистка заявила, что беседа строилась не так, как обещал Соловьёв до включения камер.

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