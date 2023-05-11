Вдову Николая Караченцова Поргину госпитализировали с сотрясением мозга

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина была экстренно госпитализирована в больницу после бытовой травмы. Актриса вышла на связь и рассказала детали происшествия.

Фото: https://discover24.ru

Поргина сообщила, что ударилась головой в бойлерной и получила сотрясение мозга. Она отметила, что даже не помнит, как попала в больницу и кто её привёз.

Людмила Андреева поделилась, что 9 Мая она слушала военные песни и плакала. Также артистка вспомнила слова покойного мужа, который говорил ей о том, что её энергию нужно направлять в правильное русло.

"Ударилась головой о бревно. Не заметила его, наклонилась в бойлерной, поскользнулась и упала. Не помню даже, когда легла в больницу. Как говорил Коля: "Лучше б ты пила и курила, и поменьше энергии было", — сказала Поргина в беседе с порталом BLITZ+.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Людмила Поргина - о Николае Караченцове, новых героях «культуры» и настоящем искусстве