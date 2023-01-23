Актриса Людмила Поргина рассказала о планах семьи на наследство Инны Чуриковой

Актриса Людмила Поргина в эфире шоу "Звёзды сошлись" рассказала о планах сына и мужа Инны Чуриковой на наследство артистки. Телеведущая Лера Кудрявцева отметила, что по некоторым данным, Иван Панфилов планирует продать особняк в подмосковном поселке Николина Гора.

"Я это слышала, но я как-то очень мало верю. Я знаю их квартиру в центре, у Дворца пионеров на Воробьевых горах", — заявила Поргина.

Вдова Николая Караченцова поделилась, что Панфилов вряд ли уедет из России к сыну в Дубай. Актриса уверенна, что он останется дома ухаживать за цветами и любимыми питомцами.

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