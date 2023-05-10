В последнее время актриса Лариса Гузеева мало времени проводит в России. Телеведущая начала много путешествовать после закрытия программы "Давай поженимся". Зимой Гузеева отправилась в Израиль и прожила там несколько недель, затем актриса посетила Словакию, сейчас она прилетела в Грузию.
Актриса отметила, что чувствует себя спокойно на улицах Тбилиси, так как местные жители не узнают её и не просят автограф. Кроме того, Гузеева оценила состояние самого города и подчеркнула, что в 1992 году "здесь всё было по-другому".
"Сейчас такая красота. Строится столько — мама, не горюй!" — рассказала телеведущая в социальных сетях.
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