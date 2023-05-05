Охлобыстин о фильме "Вызов": было подозрение, что в космос не летали, а так "бабла намыли"

Иван Охлобыстин рассказал, что опасался увидеть в фильме "Вызов" чистое надувательство.

Фото: mirf.ru

Звезда сериала "Интерны" признался, что с большой опаской пошёл смотреть фильм "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.

"Было у меня подозрение, что-либо шняга с использованием ржавого, отечественного машиностроения, либо чистое надувалово. И в космос не летали, а так… "бабла намыли на горячей теме"", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что режиссёр на его вопросы ответил "обтекаемо".

Охлобыстин объяснил, что был приятно удивлён просмотром. Он назвал картину "хорошей" и "крепкой".

"Это масштабная демонстрация с элементами художественного домысла", — отметил артист.

Ранее Станислав Садальский назвал картину "Вызов" фейком.

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