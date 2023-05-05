Иван Охлобыстин рассказал, что опасался увидеть в фильме "Вызов" чистое надувательство.
Звезда сериала "Интерны" признался, что с большой опаской пошёл смотреть фильм "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.
"Было у меня подозрение, что-либо шняга с использованием ржавого, отечественного машиностроения, либо чистое надувалово. И в космос не летали, а так… "бабла намыли на горячей теме"", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что режиссёр на его вопросы ответил "обтекаемо".
Охлобыстин объяснил, что был приятно удивлён просмотром. Он назвал картину "хорошей" и "крепкой".
"Это масштабная демонстрация с элементами художественного домысла", — отметил артист.
Ранее Станислав Садальский назвал картину "Вызов" фейком.
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