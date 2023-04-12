Садальский назвал картину "Вызов" фейком: И люди же верят, что фильм действительно снят в космосе

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский перечислил неправдоподобные "киноляпы" фильма "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что созданный при участии Константина Эрнста и Дмитрия Рогозина фильм "Вызов" содержит в себе "киноляпы".

"Как говорили — исходники потеряли, пришлось снимать в павильонах", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Садальский обратил внимание на то, что героиня в исполнении актрисы Юлии Пересильд просыпается в невесомости уже с макияжем. Отметил артист и то, что нельзя проводить хирургическую операцию на открытом лёгком при нулевой гравитации, так как в таких условиях нереально остановить кровотечение.

Он усомнился в том, что съёмки картины проходили в космосе.

"Поздравляю, отмыв бабла завершён. И люди же верят, что фильм действительно снят в космосе", — выразил своё мнение Садальский.

Он раскритиковал актёрскую игру в снятом за миллиард с лишним рублей фильме.

Садальский считает, что о том, что фильм является фейком, свидетельствуют цифры.

"Одно место в корабле "Союз" стоит 50 миллионов долларов. А их понадобилось два, т. е. примерно 100 млн. долларов = 6 871 500 000,00 (по тому курсу), т. е. весь бюджет на это будет больше 8 миллиардов рублей", — поделился своими вычислениями маститый актёр.

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Вызов - трейлер