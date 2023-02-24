Садальский раскритиковал картину "Вызов" с Пересильд: "Гиперпровальный фильм"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский уверен, что снятый в космосе фильм "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли, провалится в прокате.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заявил, что отечественная космическая отрасль превратилась в цирк Шапито по вине Дмитрия Рогозина и другим "эффективным менеджерам".

"20 апреля на экраны выйдет рогозинский гиперпровальный фильм "Вызов". Потом за неимением зрителя его покажут на Первом канале", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский заявил, что одним из авторов неудачной, с его точки зрения, картины является "ещё один сбитый космонавт Константин Львович", намекая, вероятно, на главу Первого канала Константина Эрнста.

Ранее Станислав Садальский заявил, что Кремль пресёк попытку Эрнста уволиться.

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