Певица Лайма Вайкуле рассказала о встрече с Валентином Юдашкиным незадолго до его смерти

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о последней встрече с Валентином Юдашкиным. Она сообщила: несмотря на тяжелое заболевание модельер не поддавался отчаянию и был добродушен.

Фото: eg.ru

Вайкуле после начала СВО на Украине отреклась от России и раскритиковала власти страны. Артистка неоднократно давала интервью зарубежным СМИ, где нелицеприятно высказывалась о российских представителях шоу-бизнеса, которые поддержали спецоперацию.

2 мая не стало легендарного модельера Валентина Юдашкина. В связи с этим многие знаменитости написали свои слова соболезнования. Артистка не стала исключением и рассказала о последней встрече с модельером незадолго до его смерти.

"Когда его увидела мне было очень больно. Он сильно похудел, изменился. Никогда не показывал, что ему плохо, что он болеет. Всегда с улыбкой. Понимаю, почему его все любили. У него было обаяние потрясающего человека", — сказала Вайкуле.

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