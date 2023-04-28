Юморист Максим Галкин* отказался от предложения Лаймы Вайкуле стать президентом России

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле рассказала о реакции Максима Галкина* на её слова о том, что он должен стать президентом России. Недавно артистка сообщила, что видит Пугачёву и её мужа в политике и не исключила возможность того, что юморист может возглавить правление страной.

В новом выпуске Youtube-шоу "И Грянул Грэм" латвийская певица отвечала на вопросы пользователей Сети и рассказала о положительных эмоциях Галкина* после её слов. Вайкуле отметила: он посмеялся и указал на то, что артистка выразилась в своём стиле.

"Он смеялся: "Лайма, ну ты как всегда! Ну ты, конечно, наговорила". Я говорю: "Максим, прости, но это моё мнение". Вот и всё", — сказала Вайкуле.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Лайма, Грэм, Рандеву. @laimarendezvousjurmala1563 Лайма Вайкуле отвечает на ваши вопросы