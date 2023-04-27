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Симоньян посоветовала Лайме Вайкуле лечить деменцию у психотерапевта: "Это чушь, дамочка"

1:20
Общество

Маргарита Симоньян отреагировала на слова Лаймы Вайкуле про День Победы.

Симоньян посоветовала Лайме Вайкуле лечить деменцию у психотерапевта: "Это чушь, дамочка"

Главред RT опубликовала в своей передаче "ЧТД" фрагмент выступления латвийской певицы.

Лайма Вайкуле сказала, что День Победы в ВОВ был уважаемым праздником до тех пор, пока Россия его не приватизировала. Народная артистка Латвии напомнила, что от войны пострадали все республики Советского Союза.

"Мало того, они ещё напали на Украину. Им не стыдно сейчас, победители?" — упрекнула Вайкуле Россию.

Маргарита Симоньян раскритиковала певицу за то, что в её заявлении отсутствуют признаки формальной логики. Она считает, что с таким нарушением следует обратиться к психотерапевту, чтобы тот помог справиться с деменцией.

"Может Россия ещё и русский язык присвоила?" — поинтересовалась телеведущая.

Симоньян посоветовала певице изъясняться иначе, отметив, что она бы на месте Вайкуле заявила, что Россия использует Победу в ВОВ как пропаганду общности народов, у которых этой общности никогда не было.

"Это чушь, дамочка", — выразила своё мнение глава RT.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле заступилась за Лию Ахеджакову.

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Лайма Вайкуле "без купюр" о Запашных, Нетребко, Лещенко, Кучере, резиновой лодке и Дне Победы
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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