После посещения мануального терапевта актер Барабаш перенёс сразу два инсульта

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Алексей Барабаш проснулся после сеанса массажа у мануального терапевта, потеряв чувствительность половины тела. Оказалось, что мануальщик повредил артерию.

Алексей Барабаш рассказал, что однажды после одной из пробежек он прошёл сеанс массажа у мануального терапевта. Его целью было снятие напряжения с шейных дисков. Однако этот специалист во время сеанса, как выяснилось позднее, нанёс повреждение сонной артерии и вызвал её частичное отслоение. На следующий день после данной процедуры Алексей столкнулся с онемением части тела.

"Утром правая часть лица повисла, — рассказал актёр в программе "Звёзды сошлись" на НТВ. -Не чувствовал руку и ногу. Я безумно испугался".

Он позвонил любимой девушке, а второй инсульт пережил уже после её приезда. Впоследствии врачи в больнице выявили очаг инсульта в два сантиметра. Алексею повезло хотя бы в том, что лечение не потребовало хирургического вмешательства.

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