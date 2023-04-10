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После посещения мануального терапевта актер Барабаш перенёс сразу два инсульта

1:05
Шоу-бизнес

Актёр Алексей Барабаш проснулся после сеанса массажа у мануального терапевта, потеряв чувствительность половины тела. Оказалось, что мануальщик повредил артерию.

После посещения мануального терапевта актер Барабаш перенёс сразу два инсульта

Алексей Барабаш рассказал, что однажды после одной из пробежек он прошёл сеанс массажа у мануального терапевта. Его целью было снятие напряжения с шейных дисков. Однако этот специалист во время сеанса, как выяснилось позднее, нанёс повреждение сонной артерии и вызвал её частичное отслоение. На следующий день после данной процедуры Алексей столкнулся с онемением части тела.

"Утром правая часть лица повисла, — рассказал актёр в программе "Звёзды сошлись" на НТВ. -Не чувствовал руку и ногу. Я безумно испугался".

Он позвонил любимой девушке, а второй инсульт пережил уже после её приезда. Впоследствии врачи в больнице выявили очаг инсульта в два сантиметра. Алексею повезло хотя бы в том, что лечение не потребовало хирургического вмешательства.

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Мануальная терапия: Секреты лечения руками
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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