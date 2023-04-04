Приём аспирина может стать причиной развития самого опасного инсульта — врач

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наиболее тяжелой разновидностью инсульта является кровоизлияние в мозг. А его причиной иногда бывают антикоагулянты.

Лекарства, которые препятствуют образованию тромбов и разжижают кровь, называются антикоагулянтами. Это мощные профилактические средства против ишемического инсульта, который провоцируется сгустком крови в сосуде мозга и нарушением кровоснабжения отдельных его частей. Однако если принимать данные лекарства бесконтрольно, они могут спровоцировать разрыв сосудов и кровоизлияние внутрь мозга — намного более опасный тип инсульта. И аспирин относится к таким лекарствам, как напомнил в своем блоге на "Дзен" терапевт Георгий Сапего.

"Больше шансов получить кровоизлияние в головной мозг от самого аспирина, чем дождаться от него пользы, — написал врач. — Но это не останавливает. Наши люди глотают аспирин по поводу и без. И никого не пугает риск кровоизлияния в головной мозг".

Доктор напомнил, что аспирин провоцирует различные внутренние кровоизлияния. К примеру, он может вызвать кровотечения язвы желудка. Поэтому принимать его самостоятельно в качестве средства профилактики без контроля врача недопустимо.

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