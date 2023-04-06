Актёр Оскар Кучера не хочет вспоминать о своём скандальном интервью Юрию Дудю*

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Оскар Кучера прокомментировал своё интервью Юрию Дудю*.

После интервью, которое вышло на YouTube-канале блогера в середине января, на Кучеру обрушилась волна критики. Многие упрекнули артиста в шаткой позиции по СВО на Украине и том, что он специально отправился с беременной женой в США, чтобы их будущий ребёнок получил американский паспорт.

Хейтеры стали писать гневные комментарии не только в социальных сетях актёра, но и в аккаунте его супруги.

"Сейчас всё вроде бы успокоилось, волна сошла. Жене ничего плохого не пишут. Но обо всём, что касается Дудя*, говорить и вспоминать не хочется", — отметил Кучера в беседе с Woman.ru.

Ранее актёр заявил, что интервью, которое на данный момент уже посмотрели 18 млн человек, было скорее допросом, чем беседой. Оскар был уверен, что тема СВО не станет основной. Более того, актёр обвинил команду Дудя* в намеренном искажении смысла его слов в процессе монтажа.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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