Народная артистка РФ Лариса Долина прокомментировала требование зрителей убрать её из шоу "Три аккорда"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина прокомментировала призывы зрителей убрать её из шоу "Три аккорда".

2 апреля в эфире Первого канала вышел финальный выпуск проекта "Три аккорда". Победителем шоу стала Лариса Долина. Это не устроило многих поклонников музыкального проекта, которые ещё до финала просили у руководства канала выгнать народную артистку РФ из "Трёх аккордов".

Зрители упрекнули Ларису Александровну в скандальности и желании лишний раз напомнить о себе публике.

Уже после победы Долина решила ответить недоброжелателям в своём Instagram-канале*.

"Многие были недовольны моим появлением в шоу. Писали редакции канала письма с требованием выгнать меня. За всю свою творческую карьеру я часто сталкивалась с подобным, но это делало меня только сильнее. Теперь я поняла, что участие в шоу было правильным выбором", — написала артистка.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской организацией в РФ.

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