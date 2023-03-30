Певица Лариса Долина рассказала о своём желании петь с молодыми артистами

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала о своём отношении к молодым исполнителям.

Долина призналась, что не имеет ничего против молодёжи на сцене.

"Я к ним тянусь, они меня омолаживают. Например, недавно записала дуэт с Давой. Просто есть те, кто мне нравится, а есть те, кому надо бы поучиться у старшего поколения", — заявила артистка в интервью "Комсомольской правде".

Лариса Александровна добавила, что из современных исполнителей ей импонируют Zivert, Ваня Дмитриенко, Анна Asti и Mary Gu. По мнению Долиной, в них есть зерно.

При этом Долина подчеркнула, что песни молодых артистов нельзя назвать душевными из-за переизбытка сленговой лексики.

"Мне очень хочется слышать красивый русский язык, а я в каждой песне слышу сленг", — отметила певица.

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