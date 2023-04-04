Директор Галустяна: комик получил гражданство Армении, чтобы исполнить мечту своей мамы

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Табриз Шахиди, концертный директор комика и телеведущего Михаила Галустяна, объяснил причины, которые побудили артиста получить армянское гражданство.

Продюсер рассказал, что Галустян души не чает в Армении, подарить своей маме Сусанне Ардашевне то, о чём она давно мечтает — роскошную квартиру возле дома-музея режиссёра Сергея Параджанова в Ереване.

Помимо этого, юморист планирует приобрести дом или квартиру в Крыму, где родился его отец, добавил Шахиди.

При этом продюсер заверил, что Галустян не собирается покидать Россию, потому что любит свою страну, живёт здесь и намеревается делать это и дальше.

"Михаил Галустян остается налоговым резидентом РФ и Гражданином Российской Федерации и никуда переезжать из России не собирается. Россию любит, поддерживает, был есть и будет с Родиной. У нас десятки проектов в работе, съемки кино и сериалов, рекламные обязательства. И дом родителей тоже в России, в Сочи", — рассказал Шахиди в беседе с Woman.ru.

Ранее Галустян сам рассказал о получении армянского гражданства, отметив, что подавал для этого документы самым честным путём, как все остальные.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Parajanov Club House. Интервью Галустяна