Писатель Захар Прилепин опубликовал пост с комментариями о получении гражданства Армении Михаиле Галустяне.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" разместил в своём микроблоге сообщение с упрёком в адрес известного российского юмориста Михаила Галустяна.
Ранее Михаил Галустян заверил, что вовсе не собирается уезжать из России.
"Заработал на три поколения вперёд в России, а как настали сложные времена: "Денег нет, но вы держитесь, приятно было пообщаться". Понять и простить!" — гласит текст поста, размещённого в Telegram-канале Захара Прилепина.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.