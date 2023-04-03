Прилепин о получившем армянское гражданство Галустяне: Заработал на три поколения вперёд в России

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Писатель Захар Прилепин опубликовал пост с комментариями о получении гражданства Армении Михаиле Галустяне.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" разместил в своём микроблоге сообщение с упрёком в адрес известного российского юмориста Михаила Галустяна.

Ранее Михаил Галустян заверил, что вовсе не собирается уезжать из России.

"Заработал на три поколения вперёд в России, а как настали сложные времена: "Денег нет, но вы держитесь, приятно было пообщаться". Понять и простить!" — гласит текст поста, размещённого в Telegram-канале Захара Прилепина.

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Интервью Галустяна