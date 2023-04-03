Яна Поплавская: Максим Галкин* может быть президентом в Латвии

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Яна Поплавская высказала своё мнение по поводу высказывания певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что россияне проголосуют на президентских выборах за уехавшего из России юмориста Максима Галкина* или его супругу Аллу Пугачёву.

"Я тоже считаю, что Галкин* может быть президентом…в Латвии! Пусть латыши за него голосуют. Пусть потом на руках носят и куда хотят целуют. Латыши посмотрели, что с Украиной сделал Зеленский, хотят себе такого же президента?" — написала Поплавская в Telegram-канале.

По мнению актрисы, россиянам такого "счастья" не надо.

"Если я когда-нибудь на старости лет начну бредить и нести подобную ахинею, требую оградить меня от общества и запретить высказываться публично", — добавила она.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

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