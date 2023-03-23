Соловьёв назвал Максима Галкина* "абсолютным гнидой" за шутку о Скабеевой

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьёв жёстко высказался о юмористе Максиме Галкине*. Журналист прокомментировал в эфире своей программы шутки шоумена по поводу Филиппа Киркорова и Ольги Скабеевой.

"Я всегда знал, что есть люди, а есть гниды. И я считаю абсолютным гнидой Макса Галкина*. Есть выражения, за которые надо бить морду, но этого мало. Я считаю, что необходимо возбудить уголовное дело и преследовать его, где бы он ни находился", — заявил ведущий.

Он также призвал главу СК РФ Александра Бастрыкина обратить внимание на слова Галкина*. По мнению Соловьёва, артиста нужно судить, а заодно конфисковать всё его имущество.

Ранее уехавший из России после начала спецоперации Галкин* на своём зарубежном концерте рассказал, как Киркоров в прозрачных колготках может поспособствовать перемирию на Украине, держа в руках голову Скабеевой.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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