Получивший армянское гражданство Михаил Галустян рассказал, где будет жить в Армении

Михаил Галустян рассказал, как ему удалось получить гражданство Армении. Комик уже присмотрел себе жильё в элитном комплексе Еревана.

Уроженец города Сочи армянского происхождения объяснил, что шёл самым честным путём, следуя всем формальным правилам при подаче документов на получение армянского гражданства.

Ранее Михаил Галустян предположил, что санкции Запада пойдёт на пользу отечественному кино.

"Справедливость восторжествовала", — сказал шоумен в интервью NEWS. am STYLE.

Юморист поучаствовал в презентации проекта уникального для Армени жилого комплекса "Parajanov Club House".

Галустян планирует стать одним из первых жителей элитной новостройки.

"Сейчас мне же нужно прописаться где-то", — объяснил Михаил.

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Интервью Галустяна