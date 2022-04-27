С 28 апреля в российских кинотеатрах стартует показ семейной комедии "Артек", где Михаил Галустян не только сыграл одну из главных ролей, но и выступил в качестве продюсера. По сюжету фильма дети загадали желание около волшебного дерева, после чего отправились в путешествие во времени.
Главные герои оказываются в советском детстве своих родителей и встречаются с ними в лагере "Артек". Теперь ребята должны найти общий язык с родителями и вернуться обратно.
Галустян считает, что после введения западных санкций российский кинематограф начнёт активное развитие.
"Рассчитываем, что в данном случае "импортозамещение" пойдет нам на пользу. Очень мало снимается хорошего детского российского кино. Наш "Артек" — шаг на пути к популяризации детского кинематографа в стране", — заявил Галустян в беседе с Teleprogramma. pro.
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