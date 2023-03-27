Оперная певица Мария Максакова высмеяла вокальные данные Любови Казарновской

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оперная певица Мария Максакова заявила о профнепригодности Любови Казарновской.

По мнению артистки, голос Любови Юрьевны перестал звучать должным образом ещё 25 лет назад.

"Поэтому мне совершенно непонятно, почему она в качестве эксперта сидит на различных телевизионных шоу. Это просто уму непостижимо", — заявила артистка в YouTube-шоу "Хочу Сказать. Ларина".

Максакова обвинила Казарновскую в том, что та своим голосом отпугнула многих зрителей из оперного театра.

"Эта качка в терцию, в кварту — отклонение от нормы даже с медицинской точки зрения. В пору это всё уже изучать. Не знаю других случаев, когда голос так качался и выдавал булькающий эффект. Вылетающие жабы вместо роз", — отметила певица.

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