Оперная певица Мария Максакова заявила о профнепригодности Любови Казарновской.
По мнению артистки, голос Любови Юрьевны перестал звучать должным образом ещё 25 лет назад.
"Поэтому мне совершенно непонятно, почему она в качестве эксперта сидит на различных телевизионных шоу. Это просто уму непостижимо", — заявила артистка в YouTube-шоу "Хочу Сказать. Ларина".
Максакова обвинила Казарновскую в том, что та своим голосом отпугнула многих зрителей из оперного театра.
"Эта качка в терцию, в кварту — отклонение от нормы даже с медицинской точки зрения. В пору это всё уже изучать. Не знаю других случаев, когда голос так качался и выдавал булькающий эффект. Вылетающие жабы вместо роз", — отметила певица.
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