Оперная певица Любовь Казарновская: артисты записываются в очередь, чтобы выступить в Донбассе

0:54 Your browser does not support the audio element. Культура

Оперная певица Любовь Казарновская призналась, что артисты становятся в очередь, чтобы выступить в зоне спецоперации.

Казарновская отметила, что желающих поддержать участников СВО среди артистов очень много.

"Моим знакомым приходится записываться в очередь, чтобы поехать туда с гастролями. Я пока не ездила с концертами в Донбасс. Но, если там захотят меня услышать, то я буду серьёзно рассматривать этот вопрос", — заявила певица в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Кроме того, Казарновская в ходе интервью оценила поведение культурных деятелей, которые предпочли покинуть РФ после начала СВО на Украине.

"Сейчас среди публичных людей идёт испытание на мировоззрение, прочность и веру. Каким бы дерево ни было красивым, без корней оно сломается", — отметила оперная певица.