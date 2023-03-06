Оперная певица Любовь Казарновская призналась, что артисты становятся в очередь, чтобы выступить в зоне спецоперации.
Казарновская отметила, что желающих поддержать участников СВО среди артистов очень много.
"Моим знакомым приходится записываться в очередь, чтобы поехать туда с гастролями. Я пока не ездила с концертами в Донбасс. Но, если там захотят меня услышать, то я буду серьёзно рассматривать этот вопрос", — заявила певица в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
Кроме того, Казарновская в ходе интервью оценила поведение культурных деятелей, которые предпочли покинуть РФ после начала СВО на Украине.
"Сейчас среди публичных людей идёт испытание на мировоззрение, прочность и веру. Каким бы дерево ни было красивым, без корней оно сломается", — отметила оперная певица.
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