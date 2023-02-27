Актриса Яна Поплавская оценила отмену спектакля "Гоголь. Натюрморт" с Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре.
Поплавская уверена, что жители Латвии не хотят видеть российскую актрису в главных ролях. Она назвала отмену спектакля "ударом под дых", так как спектакль был исключён из репертуара за день до премьеры. Примечательно, что это первый подобный случай за 30-летнюю историю существования Нового Рижского театра.
"Рига Хаматову не приняла. Предателей не любят нигде. Прилетел беспощадный бумеранг", — написала актриса в своём Telegram-канале.
Премьера спектакля должна была состояться 28 февраля. В официальном заявлении театра конкретные причины отмены не называются.
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