Актриса Яна Поплавская оценила отмену спектакля Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре

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Актриса Яна Поплавская оценила отмену спектакля "Гоголь. Натюрморт" с Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре.

Поплавская уверена, что жители Латвии не хотят видеть российскую актрису в главных ролях. Она назвала отмену спектакля "ударом под дых", так как спектакль был исключён из репертуара за день до премьеры. Примечательно, что это первый подобный случай за 30-летнюю историю существования Нового Рижского театра.

"Рига Хаматову не приняла. Предателей не любят нигде. Прилетел беспощадный бумеранг", — написала актриса в своём Telegram-канале.

Премьера спектакля должна была состояться 28 февраля. В официальном заявлении театра конкретные причины отмены не называются.