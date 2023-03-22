Продюсера Иосифа Пригожина возмутили поступки Аллы Пугачёвой в Израиле: "Тормозите!"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о поведении Аллы Пугачёвой, которая после начала спецоперации на Украине уехала с семьёй в Израиль. Он напомнил, что артистка на протяжении многих лет убеждала всех в том, что Россия — это великая страна, а потом "бросила всех и уехала".

"Что касается Аллы Пугачёвой, то такое поведение недостойно великой женщины. Вы великая женщина, вы что делаете? Тормозите!" — сказал Пригожин в беседе с Woman.ru.

Супруг Примадонны также неоднократно высказывал антироссийскую позицию, а артистка публично поддерживала представителей шоу-бизнеса, которые поддержали Украину.

Пригожин заявил, что своими поступками Пугачёва создаёт провокации. А большинство артистов, которые сбежали из России, вернутся на родину.

"А сейчас они все против нас: и Лайма, и Меладзе. Но все на русском языке и поют, и пишут. Но никто! Никто артистов из страны не выгонял", — заявил продюсер.

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