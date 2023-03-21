Певица Лолита Милявская сообщила, что проиграла в казино около двух миллионов долларов

Певица Лолита Милявская в новом выпуске YouTube-шоу "Вопрос Ребром" призналась в том, что однажды проиграла в казино около двух миллионов долларов. Она отметила, что такую большую сумму она оставила не за один день, а использовала разные игровые автоматы.

Артиста вспомнила, что владелец заведения был её знакомым, поэтому рассказал ей о большом проигрыше.

"Он мне сказал: "Сегодня ты по нулям". Они хорошо ко мне относились. Мне повезло", — сообщила певица.

Милявская подчеркнула, что в тот момент, у неё был тяжёлый период в жизни. Она могла злоупотребить алкоголем и потерять счёт потраченным деньгам.

"Они понимали, что у меня что-то не клеится в жизни. Я же не просто играла. Я творила чудеса, могла разное сделать, пока играла в автоматы. И бухнуть, и там кое-что ещё", — рассказала Лолита.

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