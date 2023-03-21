Юморист Семён Слепаков пошутил над Ксенией Собчак, которая пришла на его концерт в Милане

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Семён Слепаков прокомментировал появление в зрительном зале журналистки Ксении Собчак на своём выступлении в Милане. Он иронично пошутил над ней, отметив, что она находится в России.

Слепаков после начала СВО на Украине уехал в Израиль, где неоднократно оскорбительно высказывался о ВС РФ и властях России. Юморист на данный момент гастролирует с концертами по Европе.

Недавно бард-исполнитель дал концерт в Милане, а среди зрителей неожиданно появилась Собчак. Об этом журналистка написала в своём Telegram-канале и отметила, что не привлекала к себе лишнего внимания.

Юморист всё-таки заметил свою соотечественницу в зале и пошутил над ней.

"Мне показалось, что на концерте присутствует дама, похожая на Ксению Собчак, но это, естественно не так, потому что Ксения находится в России вместе со своей страной", — сказал он со сцены.

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