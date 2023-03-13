Юрист Алёшкин: Семён Слепаков пытается сократить налоги с продажи квартиры в центре Москвы

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Семён Слепаков после начала СВО на Украине эмигрировал из России в Израиль. Также он неоднократно публиковал антироссийское творчество в Сети, где осуждал власти страны и действия ВС РФ.

Адвокат Андрей Алёшкин заявил, что музыкант решил продать свою недвижимость в Москве через ИП. Юрист объяснил это тем, что Слепаков хочет как можно выгоднее избавиться от собственности в России.

"Слепаков уже потерял налоговое резидентство РФ, поэтому для него налог выше — 30%. А если продать квартиру через ИП — всего 6%", — объяснил Алёшкин изданию "КП".

Элитная недвижимость артиста находится рядом с парком "Музеон" и выставлена на продажу уже несколько месяцев. Более того, недавно у ИП "Слепаков" был зарегистрирован новый вид деятельности — "покупка и продажа собственного недвижимого имущества".

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