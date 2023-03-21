The Telegraph: творчество патриотически настроенных артистов сплотило всех россиян

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британская газета The Telegraph опубликовала материал, где сказано, что творчество Z-артистов и Z-писателей набирает популярность среди россиян. Творчество таких артистов наполнено патриотизмом и антизападными настроениями.

В числе самых патриотических представителей шоу-бизнеса певица Юлия Чичерина. Артистка с самого начала СВО на Украине активно поддерживает ВС РФ и выступает на передовой для бойцов. Также певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который прославился благодаря патриотичным песням — "Встанем", "Я русский", "Исповедь" и другие.

В треках музыкантов прослеживается конфликт православия, света против антихриста и темноты.

Российский поэт Иван Кондаков является противником пропагандирования западной культуры и называет её "сатанизмом".

Авторы материала отметили, что спецоперация в соседней стране сильно сплотила жителей России.

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