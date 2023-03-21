Продюсер Андрей Разин напомнил о словах певицы Аллы Пугачёвой Владимиру Путину

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин встал на защиту певицы Алла Пугачёвой после того, как в её адрес обрушилась волна критики из-за переезда в Израиль. Примадонна эмигрировала с семьёй за границу после начала СВО на Украине.

"Как-то Алла Борисовна опрометчиво сказала Владимиру Владимировичу Путину одну фразу: "Берегите меня". И теперь многие "коршуны" атакуют её, в том числе и за эти слова", — высказался продюсер.

Разин заявил, что отъезд Пугачёвой из страны никак не может перечеркнуть её заслуг перед отечеством и поклонниками. Также он отметил, что несмотря на множественные негативные комментарии в адрес звёздной семьи, у неё всегда останётся огромная армия фанатов среди россиян.

"Я в своё время тоже спускал на неё собак. Но в то время мы с ней были на одном уровне. А то, что с ней делают сейчас, это неправильно", — написал Разин в Сети.

Продюсер обратился к хейтерам Примадонны и назвал их "сумасшедшими идиотами".

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