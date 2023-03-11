Мария Шукшина увидела оскорбление русского народа в номере КВН сборной Мурманской области.
Тревогу стали бить подписчики актрисы, которых возмутило то, что по Первому каналу в прайм-тайм показали спорный номер КВН.
"Негры и девушка в народном костюме. Оскорбляют наш народ, девушек. Стоит девчонка в русском костюме и ведёт себя унизительно, продаётся за айфон", — опубликовала Шукшина письмо своих читателей.
Мария Шукшина назвала политику центрального российского телевидения русофобской.
"Где вы все — роскомнадзоры, госпропагандисты, министерства? Всех всё устраивает, видимо? Не устраивает только людей, как всегда. Только люди простые за страну переживают. Может, фейерверки по случаю пальнём?" — выразила своё негодование артистка.
Ранее Мария Шукшина назвала Общественный совет при Минкульте профанацией и имитацией.
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