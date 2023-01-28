Шукшина назвала Общественный совет при Минкульте профанацией и имитацией

Актриса Мария Шукшина считает Общественный совет при Минкульте недееспособным.

Заслуженная артистка России обратила внимание на то, что в совет набрали "общественников", которых никто не знает. Она назвала только одну известную ей личность из состава Совета — Эдгара Запашного.

Она отметила, что от общественников требуется не просто произносить слова, но и подтверждать их реальными делами.

"Могу высказать свое мнение. Преднамеренно или непреднамеренно, но состав — недееспособный, — написала актриса в своëм микроблоге.

Шукшина сомневается, что у новых членов общественного совета есть постоянная обратная связь с людьми, интересы которых они призваны отстаивать.

"Без ответственности это опять — чистой воды профанация-имитация. И пусть не обижаются на меня члены этого совета, но, если они не готовы это обеспечить, они должны были отказываться. На кону — судьба страны и наших детей!" — выразила своë мнение обладательница медали Ордена "За заслуги перед Отечеством".

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