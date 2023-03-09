Хью Джекман поглощает по 8 000 калорий в день ради роли Росомахи

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Австралиец Хью Джекман готовится в очередной раз воплотить на экране образ Росомахи. Ради этого он поглощает по 8 000 калорий в день.

Норма среднестатистического мужчина от 2 000 до 2 500 тысяч калорий в сутки, однако актёр Хью Джекман превысил её почти в четыре раза. Это необходимо ему для того, чтобы набрать мышечную массу для очередного появления в образе Росомахи. Именно этот супергерой принёс Джекману всемирную славу.

Хотя вроде бы в последнем фильме про Росомаху "Логан" мы уже видели старость и даже героическую смерть этого персонажа, Росомаха снова появится на экране в картине "Дэдпул 3". И судя по усиленным тренировкам Хью Джекмана, нас ожидает Логан в полном расцвете сил. Актёр потребляет по 8 000 калорий не за счёт каких-нибудь мучных изделий и мороженого, а активно налегая на чёрного окуня, бургеры, вырезку из говядины и тому подобные высокобелковые продукты Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому".

В одной из социальных сетей сам Джекман выложил фотографии тренировок в спортзале, по которым можно оценить впечатляющие бицепсы актёра, а также специально подобранные для него продукты питания. Хью тепло поблагодарил и шеф-повара, который так заботится о его рационе.

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