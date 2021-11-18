Хью Джекман показал дом своей мечты

Хью Джекман, который стал известен широкой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи, и его жена Деборра-Ли Фернесс, наконец-то, достроили дом своей мечты. Минималистичный пляжный домик в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, обустраивали 6 лет, и в результате возник такой милый оазис, в котором теперь обитает семейная пара с двумя детьми и двумя собаками.

Какой он... дом мечты

Домик оборудован бассейном, тренажерным залом, художественной студией, кинозалом, а главное — из него открывается панорамный вид на океан. Красивые фото семейной пары в новом доме появились в декабрьском номере журнала Architectural Digest, а Фернесс рассказала, как долго они искали место, чтобы осуществить "мечту всей жизни".

"Я потратила годы на поиски места, но потом подруга рассказала мне об этом районе. Мы арендовали недвижимость неподалеку, изучили местность. И это прямо на берегу залива. Вода была такой тихой, и мне очень понравилось это чувство", — призналась Деборра.

Хью и Деборра решили купить этот участок, на котором стояла "маленькая хижина художника". Они обратились к архитектору Виоле Рухани и дизайнеру интерьеров Элеоноре Доннелли, с которыми Фернесс познакомилась на вечеринке, устроенной Кельвином Кляйном, чтобы воплотить свое видение в жизнь.

"Дом имел неплохой фундамент, но он был построен в 70-х годах и полностью из каменной плитки", — сказала Фернесс, описывая строение до ремонта.

"Черная хижина"

После реконструкции дом преобразился: много дерева светлых тонов, кухонный островок в центре гостиной и ванная комната из светлого мрамора, контрастом выступает полностью черный экстерьер.

Фернесс призналась, что семья называет дом "черной хижиной", при этом добавила, что отсутствие цвета было намеренным. "Дом очень монохромный", — сказала она в интервью журналу.

Джекман признался Architectural Digest: "Дом превзошел все мои ожидания. Я не понимал, что-то, что создала Деб, было не только красивым, но и теплым. В этом доме я обретаю душевный покой".

Фернесс постаралась создать уютное пространство, успокаивающее, где можно любоваться океаном и "размышлять о собственном пупке". Среди минималистичных дизайнерских штрихов есть несколько изюминок:

калейдоскопическое светодиодное изображение Джеймса Террелла, освещающее гостиную,

стена с оптическими иллюзиями в комплекте с писсуаром причудливой формы в одной из ванных комнат.

Джекман отметил, что в доме нет пустых ненужных комнат. "Благодаря дизайну Деб этот дом объединяет нас всех. Когда есть свободное время, то хочется быть единым целым с семьей".

"Это такая волшебная вещь, — добавила Фернесс. — Я знаю, что это слегка экстравагантно, но в доме есть все, что нам нужно".

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