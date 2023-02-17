Биолог Анчи Баранова объяснила, как вирусы вызвали сепсис и некроз тканей у Романа Костомарова

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Доктор биологических наук Анчи Баранова прокомментировала состояние фигуриста Романа Костомарова и объяснила, как вирусное заболевание вызвало у него сепсис.

По словам эксперта, не существует вирусов, которые напрямую вызывают некроз. Они способны приводить к некрозу тканей лишь вторичным образом, когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.

Например, когда человек долго находится в обездвиженном состоянии на больничной койке, у него может возникнуть тромбоз.

"У Костомарова был сепсис. Значит, в кровотоке находились бактерии, вызывающие воспаление. Бактерии, оказавшиеся в тканях, где нет крови, способны вызвать некроз. Тем более, его подключали к ИВЛ и ЭКМО", — отметила Баранова в беседе с изданием "Лента.ру".

Специалист также подчеркнула, что тяжёлое течение вирусных заболеваний зачастую определяется генетикой.

При этом эксперт указала на то, что врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизнь Костомарова.

"Если бы Романа не подключили к аппаратам и не провели ампутацию, он бы просто погиб. При применении подобных методов лечения всегда взвешиваются все риски, оценивается соотношение пользы и вреда", — резюмировала Баранова.

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