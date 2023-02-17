Оксана Домнина рассказала, с чего началась болезнь Костомарова: "Единственным симптомом был небольшой кашель"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, с чего началась болезнь спортсмена.

Роман Костомаров с 10 января находится в больнице, куда был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонией. С тех пор от разных источников поступала информация о том, что причиной тяжёлого заболевания стало выступление фигуриста в ледовом шоу с температурой. Оксана Домнина решила прояснить ситуацию, рассказав, как всё было на самом деле.

"Роман не чувствовал себя плохо, единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура — пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала. Для фигуристов это рядовая ситуация", — поделилась с изданием StarHit Домнина.

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