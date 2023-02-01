Врач Серебрянский рассказал, что инфаркт у 63-летнего Игоря Николаева произошёл из-за женщин

Врач-терапевт Юрий Серебрянский назвал причины, из-за которых у музыканта и певца Игоря Николаева мог случиться инфаркт.

Напомним, 31 января Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Спустя некоторое время артист вышел на связь и подтвердил своё нахождение в больнице. Однако Николаев заверил, что чувствует себя он хорошо.

По словам специалиста, инфаркт у 63-летнего музыканта случился не за один день. Ухудшение здоровья артиста произошло из-за двух женщин, считает Серебрянский. В данном случае речь идет о его бывшей супруге Наташи Королёвой и нынешней жене Юлии Проскуряковой.

Врач отмечает, что с Юлией Проскуряковой, которая моложе Николаева на 22 года, ему приходится активно проводить время, однако возраст уже нет тот.

"Когда после 60 начинаешь менять привычки… молодая жена своё требует. Тем более, шли песни, напоминающие ему о Королевой", — считает Серебрянский.

Также терапевт рекомендовал артисту сбросить лишний вес и больше отдыхать.

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