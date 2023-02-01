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Наташа Королёва поддержала бывшего мужа Игоря Николаева после его госпитализации: "Игоречек! Держимся"

Шоу-бизнес

Сообщения о госпитализации известного российского певца и музыканта Игоря Николаева с подозрением на инфаркт серьёзно напугали его поклонников, друзей и коллег.

Наташа Королёва поддержала бывшего мужа Игоря Николаева после его госпитализации: "Игоречек! Держимся"

После череды сообщений в СМИ о госпитализации артист вышел на связь и прокомментировал слухи о своём самочувствии. По словам Николаева, он действительно находится в больнице, однако чувствует себя хорошо. Какое-то время он будет оставаться под наблюдением медиков в клинике.

В этой связи многие звёзды шоу-бизнеса выразили слова поддержки артисту. Также поддержала музыканта и его бывшая жена Наташа Королёва. В своей социальной сети певица обратилась к Николаеву.

"Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен", — написала Королёва.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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