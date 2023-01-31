Певец и композитор Игорь Николаев попал в кардиоцентр из-за проблем с сердцем

Как стало известно, знаменитый композитор Игорь Николаев оказался в кардиоцентре. Он находится в реанимации.

Народный артист Российской Федерации Игорь Николаев оказался в блоке интенсивной терапии одного из столичных кардиоцентров. Источники телеканала РЕН ТВ сообщают, что у известного артиста подозревают серьёзные проблемы с сердцем. Однако пока никаких подробностей случившегося опубликовано не было.

Две недели тому назад Игорь Николаев отметил свой 63-й день рождения. За его плечами карьера, которая продолжается уже почти 45 лет. В 2001 году музыкант получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, а в 2019 году стал народным артистом России. Зрителям он известен как композитор, певец-исполнитель и участник дуэта со своей второй женой певицей Наташей Королёвой, брак с которой продолжался с 1992 по 2001 годы.

Николаев родом из Сахалинской области, он окончил Сахалинское музыкальное училище по классу теории музыки, а в 1975 году перебрался в Москву, где продолжал образование в музыкальном училище при Московской консерватории имени П. И. Чайковского. За свою карьеру Николаев выпустил 24 сольных альбома.

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