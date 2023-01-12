Бывший депутат Роман Худяков поддержал Петросяна за шутки про Европу и Украину

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков прокомментировал выступление Евгения Петросяна на новогоднем огоньке. Юморист шутил на политические темы и коснулся ситуации в России, Европе и на Украине.

Видео с концерта быстро разлетелось по Сети, а зарубежные пользователи интернета раскритиковали Евгения Вагановича за выбор тем для шуток, отметив, что "он издевается над ними"

Худяков поддержал юмориста и заявил, что впервые за многолетнюю работу на сцене Петросян получил столько негативных отзывов от заграничных поклонников.

"Его видео со встречи Нового года 2023 года посмотрели миллионы людей в западных соцсетях – оно стало вирусным в переводе. Западная публика пишет, что "знаменитый русский комик их не просто поучает, а издевается над ними — и всем цивилизованны миром". Никогда не был поклонником Петросяна, ни прочих "юмористов", но на "злобу дня" получилось очень даже неплохо", — написал Худяков в своём Telegram-канале.

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