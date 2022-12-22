Актёр Оскар Кучера раскритиковал российскую систему образования

Актёр Оскар Кучера призвал власти России заняться вопросом среднего образования. Он считает, что оно разрушается. Своим мнение звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" поделился с изданием "Газета.Ru".

Кучера выразил надежду, что государство возьмётся за образование после "починки армии".

Желание высших эшелонов власти сделать образование элитным артист назвал безобразием, заявив, что нужно учить всех одинаково и не нагружать директоров школ, объединяя учебные заведения.

По его мнению, это рушит систему образования, так как директора не успевают распределить учителей между школами.

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