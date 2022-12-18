Если в кратчайшие сроки не реформировать образование, чтобы вернуть школьникам любовь к техническим специальностям, никакого технологического суверенитета страны ожидать не стоит, уверены эксперты.
Три десятилетия российскому обществу объясняли, что физик или математик не смогут быть успешными, а внедрённая в РФ калька с западного школьного образования продолжает убивать в детях желание заниматься точными науками.
Такое положение дел уже привело к тому, что преподаватели мехмата МГУ вынуждены объяснять первокурсникам школьную программу математики и физики, иначе изучение университетского курса невозможно, рассказал академик Роберт Нигматулин.
"Через 5-10 лет, когда уйдёт старшее поколение физиков и математиков, говорить о каких-то технологиях будет также неприлично, как чихать на приёме у английского короля", — цитирует его слова издание argumenti.ru.
Автор материала приводит данные статистики, которые показывают, что число желающих сдать ЕГЭ по физике только за последние два года снизилось почти на треть.
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