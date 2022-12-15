Академик РАН Рубин: молодые учёные уезжают из России по экономическим причинам

Процесс массового бегства молодых учёных из России в США имел катастрофические масштабы. Однако сейчас отмечается обратная тенденция. Специалисты полагают, что российская наука в течение 10 лет выйдет на новый уровень.

Биофизик, академик РАН Андрей Рубин неоднократно читал лекции в США и хорошо знаком с американской системой образования. Профессор признался, что больше его туда не тянет.

По его мнению, молодые учёные уезжали из России, потому что надеялись, что в США будет лучше, чем на родине.

"Например, типичная ситуация — вам просто негде жить. Нет квартиры! Из деревни на механический факультет приезжает талантливый парень, заканчивает его с большим успехом. А жить ему негде. На полагающуюся ему зарплату он не может не только купить, но даже снять квартиру. И он уезжает. Это основная экономическая причина отъезда молодых учёных", — заявил он в беседе с argumenti.ru.

Он подчеркнул, что после устранения этой проблемы молодые специалисты начнут возвращаться.

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