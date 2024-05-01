Запуск фирменного поезда Москва — Симферополь: улучшенное питание и подарки для детей

С 26 мая поезд № 27/28, курсирующий между Москвой и Симферополем, получит статус первого фирменного поезда на этом маршруте.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" внесёт несколько улучшений в сервис: пассажиры смогут насладиться обновленным меню с новыми блюдами, а маленьких путешественников порадуют подарочными рюкзаками с играми и развлечениями в дороге. Кроме того, в ближайшее время планируется брендирование двухэтажных вагонов.
С 20 июня ожидается повышение стоимости билетов на 8%. Однако, несмотря на это изменение, цена билетов будет оставаться фиксированной, исключая систему динамического ценообразования, сообщает tourister.ru.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.