Как оформить прямое возмещение убытков по ОСАГО и в каких случаях это невозможно

В случае ДТП водители могут обратиться за быстрым получением выплаты к своему страховщику. Это называется "прямое возмещение убытков" (ПВУ) по ОСАГО. Он считается наиболее комфортным вариантом компенсации при аварии.
ПВУ позволяет получить компенсацию при ДТП у своего страховщика. Обычно это то, чего хотят водители: ПВУ избавляет от необходимости ехать в офис другой фирмы, ждать очереди и узнавать, когда будет выплата за ремонт.
Преимущества ПВУ — простота и скорость выплат, взаимодействие со знакомой страховой компанией, а также выплата средств в полном объеме.
Однако воспользоваться этим способом можно не всегда. Есть условия, при которых обращение сразу к своей страховой запрещено требованиями ОСАГО.
Обязательные условия для такого вида урегулирования:
Если хотя бы одно из условий не соблюдено, урегулировать страховой случай по ПВУ не получится — придётся ждать ответа и выплаты от чужой страховой компании.
Список включает в себя:
ПВУ по полису ОСАГО выплачивается только при действующей страховке. Если она просрочена, подавать документы для его продления и сразу же — для получения компенсации не имеет смысла.
Наличие самого полиса при оформлении ДТП необязательно — все данные есть в базе РСА.
Приведенный список документов для получения выплаты по ПВУ является минимальным. Полный перечень зависит от конкретного страховщика. Уточнить условия можно в офисе фирмы или по телефону контактного центра.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.