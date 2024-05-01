Как оформить прямое возмещение убытков по ОСАГО и в каких случаях это невозможно

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ПВУ — самый комфортный способ получить выплату по ОСАГО

2:16
Страхование

В случае ДТП водители могут обратиться за быстрым получением выплаты к своему страховщику. Это называется "прямое возмещение убытков" (ПВУ) по ОСАГО. Он считается наиболее комфортным вариантом компенсации при аварии.

ПВУ — самый комфортный способ получить выплату по ОСАГО
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Что такое ПВУ

ПВУ позволяет получить компенсацию при ДТП у своего страховщика. Обычно это то, чего хотят водители: ПВУ избавляет от необходимости ехать в офис другой фирмы, ждать очереди и узнавать, когда будет выплата за ремонт.

Преимущества ПВУ — простота и скорость выплат, взаимодействие со знакомой страховой компанией, а также выплата средств в полном объеме.

Однако воспользоваться этим способом можно не всегда. Есть условия, при которых обращение сразу к своей страховой запрещено требованиями ОСАГО.

Когда возможно ПВУ по ОСАГО

Обязательные условия для такого вида урегулирования:

  • подающий заявление своему страховщику является потерпевшей стороной;
  • у обоих участников есть действующие автостраховки;
  • повреждение связано только с ТС;
  • ДТП является контактным (прямое столкновение);
  • никому из пассажиров не причинён вред.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, урегулировать страховой случай по ПВУ не получится — придётся ждать ответа и выплаты от чужой страховой компании.

Какие документы нужны для ПВУ

Список включает в себя:

  • паспорта участников аварии;
  • СТС на машину всех водителей;
  • европротокол, если он оформлялся до прибытия сотрудников ГИБДД;
  • выданные сотрудниками ГАИ документы, если стороны к ним обращались;

ПВУ по полису ОСАГО выплачивается только при действующей страховке. Если она просрочена, подавать документы для его продления и сразу же — для получения компенсации не имеет смысла.

Наличие самого полиса при оформлении ДТП необязательно — все данные есть в базе РСА.

Приведенный список документов для получения выплаты по ПВУ является минимальным. Полный перечень зависит от конкретного страховщика. Уточнить условия можно в офисе фирмы или по телефону контактного центра.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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