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Дизайнер Артемий Лебедев показал, как выглядел в 16 лет: "Краш"

Артемий Лебедев показал своё фото времён юности

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Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев поделился фотографией из своего прошлого.

Артемий Лебедев показал своё фото времён юности
Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public domain

Лебедев разместил в своём "Инстаграме*" чёрно-белое фото, на котором он запечатлён ещё совсем юным. На фото он опустил пальцы в ёмкость, производя с руками некие косметические процедуры.

"Мой первый маникюр. Мне тут лет 16", — подписал фотографию дизайнер.

Подписчики оценили архивный контент.

"На маму похож";

"Краш, говорила же, на Коваля похож";

"На Хавьера Бардема похож", — писали фолловеры под постом Лебедева.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев получил должность директора по дизайну соцсети "Вконтакте".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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