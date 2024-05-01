Дизайнер Артемий Лебедев показал, как выглядел в 16 лет: "Краш"

Дизайнер Артемий Лебедев поделился фотографией из своего прошлого.
Лебедев разместил в своём "Инстаграме*" чёрно-белое фото, на котором он запечатлён ещё совсем юным. На фото он опустил пальцы в ёмкость, производя с руками некие косметические процедуры.
"Мой первый маникюр. Мне тут лет 16", — подписал фотографию дизайнер.
Подписчики оценили архивный контент.
"На маму похож";
"Краш, говорила же, на Коваля похож";
"На Хавьера Бардема похож", — писали фолловеры под постом Лебедева.
Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев получил должность директора по дизайну соцсети "Вконтакте".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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