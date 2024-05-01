Дизайнер Артемий Лебедев показал, как выглядел в 16 лет: "Краш"

Артемий Лебедев показал своё фото времён юности

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев поделился фотографией из своего прошлого.

Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public domain

Лебедев разместил в своём "Инстаграме*" чёрно-белое фото, на котором он запечатлён ещё совсем юным. На фото он опустил пальцы в ёмкость, производя с руками некие косметические процедуры.

"Мой первый маникюр. Мне тут лет 16", — подписал фотографию дизайнер.

Подписчики оценили архивный контент.

"На маму похож"; "Краш, говорила же, на Коваля похож"; "На Хавьера Бардема похож", — писали фолловеры под постом Лебедева.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев получил должность директора по дизайну соцсети "Вконтакте".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской