Вайкуле объявила о планах поехать в Израиль

Певица Лайма Вайкуле собирается в турне по Израилю. Артистка уже 23 февраля порадует своих поклонников в Тель-Авиве, 24 февраля — в Хайфе, а 25 февраля выступит перед зрителями Ашдода.

Сама певица призналась, что с удовольствием посетит Израиль, в котором уже давно не была.

"Так что до встречи, друзья, я с удовольствием приеду в Израиль, мы так давно не виделись", — написала Вайкуле в своих в соцсетях.

Поклонники артистки считают, что она обязательно увидится на гастролях с певицей Аллой Пугачёвой, которая сейчас живёт с семьёй в Израиле. До этого Пугачёва и Вайкуле уже встречались в Латвии.