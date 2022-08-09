Депутат Кузнецов попросил ФСБ закрыть въезд в России для Лаймы Вайкуле

По мнению депутата Госдумы РФ Дмитрия Кузнецова, латвийская певица Лайма Вайкуле не должна больше приезжать в Россию, и этот запрет нужно оформить на законодательном уровне. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее обращение Кузнецов направил в ФСБ, призвав главу ведомства Александра Бортникова запретить Вайкуле въезд на территорию РФ.

Причиной такого решения депутат назвал неуважения певицы к стране, в которую она приезжает на заработки. Парламентарий пообещал также внести в Госдуму законопроект, который не позволит враждебно настроенным иностранным гражданам зарабатывать на России и её жителях.

"Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России — уважение к нашей стране", — цитирует Кузнецова его пресс-служба.