Марков: Красовский сделал заявление по заданию спецслужб Украины

Телеведущий RT Антон Красовский высказал по государственному российскому телеканалу ужасные геноцидные идеи против детей Украины по заданию киевского режима. И сейчас там развернули широкую кампанию с опорой на его слова.

Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что провокационное высказывание в эфире журналист допустил как раз тогда, когда США и Киеву очень необходимы аргументы для убеждения всех в готовности России применить ядерное оружие на Украине.

"Очевидно, что Красовский сделал это по заданию спецслужб Украины или США", — написал аналитик.

Он выразил уверенность в том, что ведущий через какое то время окажется где-нибудь на Западе или на Украине под защитой спецслужб.

Ранее Красовский уже извинился за свои слова, объяснив их тем, что его "понесло в эфире".