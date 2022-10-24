Телеведущий RT Антон Красовский высказал по государственному российскому телеканалу ужасные геноцидные идеи против детей Украины по заданию киевского режима. И сейчас там развернули широкую кампанию с опорой на его слова.
Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
Эксперт отметил, что провокационное высказывание в эфире журналист допустил как раз тогда, когда США и Киеву очень необходимы аргументы для убеждения всех в готовности России применить ядерное оружие на Украине.
"Очевидно, что Красовский сделал это по заданию спецслужб Украины или США", — написал аналитик.
Он выразил уверенность в том, что ведущий через какое то время окажется где-нибудь на Западе или на Украине под защитой спецслужб.
Ранее Красовский уже извинился за свои слова, объяснив их тем, что его "понесло в эфире".
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